Glumac Džonatan Mejdžors i njegov kolega Džej-Si Kilkojn doživeli su nezgodu tokom snimanja novog akcionog filma, kada su tokom jedne scene pali kroz stakleni prozor.

Prema objavljenim izveštajima, obojica su propala oko šest stopa, odnosno približno 1,8 metara, nakon što je neobezbeđena ploča od kaljenog stakla ispala iz rama.

Kako se navodi, Kilkojn je tom prilikom povredio ruke i morali su mu biti stavljeni šavovi, dok su predstavnici Džonatana Mejdžorsa potvrdili da je glumac dobro.

U medijskim izveštajima stoji i da se produkcija odmah pobrinula za njega, kao i da nije izjavio da se osećao nebezbedno na setu.

Kilkojnovi predstavnici takođe su naveli da se oporavlja i da je, uprkos incidentu, zadržao pozitivan stav prema radu na projektu.

Incident koji je pojačao već postojeće tenzije

Nezgoda se dogodila u trenutku kada je produkcija već bila pod povećalom zbog navodnih problema sa bezbednošću i uslovima rada.

Više izvora navodi da su pre ovog incidenta na setu zabeleženi i drugi problemi, uključujući padanje rekvizita, pojavu crne buđi na jednoj lokaciji i nastavak snimanja na drugoj lokaciji uprkos upozorenjima u vezi sa azbestom.

Upravo zbog tih navoda, Međunarodni savez pozorišnih i scenskih radnika, poznat kao IATSE, krajem marta pozvao je na štrajk protiv produkcije.

Prema izveštajima, protest je formalno pokrenut 26. marta, a nezadovoljstvo članova ekipe dodatno je poraslo nakon pada kroz prozor.

Oštra reakcija producenta

Producent Dalas Sonije, vlasnik produkcijske kuće Bonfire Legend, burno je reagovao na poteze sindikata.

Prema objavljenim navodima, poručio je da je čitava industrija u ozbiljnom padu zbog štrajkova i da oni koji sada protestuju pokušavaju da sabotiraju ljude koji još rade. U istoj izjavi dodao je i da "ne pregovara sa komunistima".

Sonije je ranije, prema pisanju People, uputio još jednu provokativnu poruku, rekavši da je pad glumaca bio kraći od propalih filmskih karijera sadašnjih sindikalnih predstavnika. Takve izjave dodatno su rasplamsale reakcije javnosti i pojačale pažnju usmerenu ka uslovima rada na filmu. Iako je deo ekipe napustio snimanje, produkcija nije zaustavljena.

Mediji prenose da je rad na filmu nastavljen i da se u produkcijskoj kući radi na pronalaženju zamene za članove tima koji su otišli sa seta. Kilkojn je u međuvremenu završio svoj deo posla na ovom projektu.

Snimanje nastavljeno uprkos odlascima sa seta

Film nastaje u okviru saradnje produkcijske kuće Bonfire Legend i The Daily Wire, a incident je dodatno skrenuo pažnju javnosti i zbog toga što predstavlja jedan od prvih većih projekata u kojima Džonatan učestvuje u sklopu pokušaja povratka na filmsku scenu.