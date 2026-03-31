Rođeni brat Filipa Živojinovića, Mario Nakić, postao je otac, a radosnu vest objavila je njihova majka Zorica Nakić emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Nedugo zatim isto je uradila i Aleksandra Prijović koja se pohvalila prinovom u porodici.

Na fotografiji koju je Aleksandra objavila na svom Instagram profilu vidi se bela majica sa natpisom i nežnom ilustracijom bebe, što je odmah otkrilo i ime novorođene devojčice.

- Dobro nam došla, Matea - napisala je pevačica uz forografiju.

Šta znači ime Matea?

Ime Matea je varijanta muškog imena Mateja. Hebrejskog je porekla i izvedeno je od starohebrejskog imena "Mattitjah" što u prevodu znači "dаr Božji".

Inače, Mario Nakić je sin čuvenog košarkaša Partizana Iva Nakića. Njegova žena i majka mladog Marija, Zorica, bila je u vezi sa legendarnim teniserom Slobodanom Živojinovićem sa kojim ima sina Filipa.

