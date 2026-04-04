Poznata voditeljka Ana Radulović konačno je otvorila dušu i progovorila o najtežem periodu u godini, kada je Nađa Rakić, bivša devojka Nenada Marinkovića Gastoza, pokrenula priču da postoji intimni snimak na kojem se navodno nalazi voditeljka.

Voditeljka je još tada rekla da je zbog izrečenih laži podigla tužbu protiv nje.

S druge strane, Rakićeva se dosad nije pojavila ni na jednom zakazanom ročištu uz zvanično objašnjenje da "još nije primila poziv za sud".

Ipak, Ana ističe da ne odustaje i da za sve što se dogodilo krivi isključivo nju.

- Nije sebi trebalo da dozvoli da kaže nešto što nije istina. Priča o tom se*s snimku je trebalo da odjekne, o meni nisu razmišljali - izjavila je vidno razočarana Ana u podkastu Pričaonica.



Voditeljka je preko prijatelja saznala da je devojka na spornom snimku zapravo osoba koju Nađa poznaje, a koja je možda čak bila u njenoj blizini dok je pred kamerama iznosila laži.

Ukoliko Nađa prizna sve, Ana je rekla da je spremna da pređe preko svega. Ipak, sada je usledio šokantan odgovor:

- Rekla sam da joj prenese da od nje želim samo da javno kaže istinu, ne mora ni da se izvini. Međutim, ona je poručila da neće jer bi ispalo da skače sebi u usta - otkrila je Ana, i dodala da je tada presekla i odlučila da ide do kraja:



- Sve znam, ali ću imena otkriti kad se završi suđenje.

S druge strane, na Nenada Marinkovića Gastoza nije bila ljuta nijednog trenutka. Kako kaže, on je tada bio u rijalitiju i mnoge stvari su mu bile "napakovane", a nakon svega joj se izvinio i stavio do znanja da u tim pričama nema istine.

BONUS VIDEO: