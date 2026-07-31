Krajem maja prošle godine Apelacioni sud doneo je konačnu presudu kojom je potvrđeno da je pevač Miroslav Ilić biološki otac Devina Antonovića, a nekadašnja ljubavnica pevača, Mirjana, vodila je bitku dugi niz godina da dokaže da je sin Ilićev.

Od tada se Devinova majka više puta se oglašavala poručujući da je pravda konačno zadovoljena, ali da će njihova pobeda biti potpuna tek kada Devin dobije deo nasledstva i neisplaćenu alimentaciju.

Jednom prilikom Devinova majka objavila je divnu fotografiju iz Amerike, gde živi sa sinom, kada smo imali prilike da vidimo luksuznu nekretninu koju je Miroslavov sin pazario.

Mirjana Antonović podelila je lepe vesti na društvenim mrežama, pokazavši prostrano dvorište i elegantan enterijer novog doma. U unutrašnjosti u kojoj dominiraju visoki plafoni te sivi i beli tonovi, pažnju privlači kamin u dnevnom boravku.

Budući da je Devin veliki zaljubljenik u muziku, kuća je opremljena vrhunskim ozvučenjem i kolekcijom gitara.

Mirjana je na Fejsbuku objavila i fotografije na kojima, u društvu prijateljice i pevačice Merse Miljković, uživa u novom ambijentu.

Devin surovo iskren o ocu

Devin Antonović je samo jednom prilikom govorio o suđenju sa Ilićem, njihovom susretu, ali i kroz šta prolazi zbog ročišta zbog kojih iz Amerike dolazi u Srbiju.

Kako se osećate nakon što je suđenje završeno?

- Ne osećam nikakvu razliku posle završetka suđenja. Siguran sam da ovo nije kraj. Gadi mi se čitav ovaj proces. Miroslavu najverovatnije odgovara ova vrsta publiciteta. Da nije tako, ova farsa bi se odavno završila. Ovo je sve neshvatljivo. Istina je jedna i od nje se ne može pobeći. Meni u životu više nije potreban otac, i zahvalan sam što sam oduvek imao hrabru i požrtvovanu majku sa živcima od čelika. Ali zbog ovako lošeg zakona, gde je i sudstvo zavezanih ruku, mnoge majke i deca ispaštaju.Kada ćete znati ishod procesa i šta očekujete?Nadam se da će brzo stići sudska odluka i još uvek sam ubeđen da će ipak na kraju pravda pobediti. U svakom slučaju, ako odluka ne bude onakva kakva bi trebalo da bude, postoji i opcija međunarodnog suda, gde, kako sam informisan, sve ide mnogo brže.

Jeste li nekad zaplakali zbog svega toga?

-U duši osećam i tugu i bes, ali ne za sebe, već za svoju majku koja je preživela i još uvek preživljava veoma teške stvari. Posebno me pogađa ovo njegovo bespotrebno tužakanje i namerno maltretiranje. Nije ni svestan da kad činiš zlo drugome, desetostruko ti se vraća. A njoj se često divim što prolazi kroz život sa osmehom na licu i u najtežim trenucima.

Kome je proces teže pao, vama ili vašoj majci?

-Lagao bih kad bih rekao da mi je svejedno. Zbog toga što mi je majka pričala pozitivno o Miroslavu i uvek je nalazila neko opravdanje za njega. Teško mi je palo to razočaranje i saznanje da moj otac nije onakav kakvog sam ga zamišljao.

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