Odgovor ministra prenosimo u celosti:

"Pogubljeni u ekonomskoj politici

Samo potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić ume da paket mera za poboljšanje životnog standarda i “pogubnu ekonomsku politiku” stavi u isti kontekst.

Takva ekonomska politika je zasigurno pogubna za opoziciju, tu nema dileme, možda na to misli.

Ako je tako, razumem. Ko voli da gubi. Naročito već 14 godina. A toliko ima već otkad se Srbija oslobodila one prave pogubne ekonomske politike koja nas je dovela na rub bankrota. Toliko godina nas deli i od vremena kada je budžet bio prazan jer su njime upravljali ljudi koji su unazadili ekonomiju Srbije, doveli do gubitka 500.000 radnih mesta, osiromašili građane do nivoa nedostojnog čoveka, zatvorili fabrike i unazadili zemlju. Danas, kada je Srbija prema zvaničnoj evropskoj statistici četvrta najbrže rastuća ekonomija Evrope sa rastom od 3,2 odsto u prvom kvartalu ove godine, najavljene mere su zaista apsolutno pogubne po srpsku opoziciju. Ko bi mogao da nadmaši pomoć građanima Srbije od skoro 600 miliona evra … Dobro, možda Nikezićev Đilas sa onih 619 miliona… Ali, to sad nije tema.

Tema je da dežurni kritičari ne misle da bi građanima Srbije njihova država trebalo da pomaže. Tema je da smo imali na važnim funkcijama u državi političare koji se protive novčanim isplatama penzionerima, ljudima koji primaju socijalnu pomoć, dečji dodatak, borcima… Tema je i da su to isti oni ljudi za vreme čijih mandata smo grcali u siromaštvu sa prosekom plata od 330 evra, penzijama od 200 evra, i gde je svaka uvezena inflacija dalje unižavala dostojanstvo građana Srbije primoravajući ih da porodice prehranjuju u inostranstvu, jer u zemlji nije bilo posla za čak svakog četvrtog građanina Srbije.

Tema svih tema je da nam je danas sasvim dobro bez vas. Srbija je zemlja sa investicionim kreditnim rejtingom, zemlja domaćin najveće specijalizovane Ekspo izložbe, zemlja ekonomskog preporoda koji ćemo sledeće godine pokazati celom svetu. Tema je i da na računu imamo dovoljno novca, da smo finansijski stabilni i socijalno odogovorni pa možemo da građanima pružimo podršku iz budžeta, jer smatramo da je to osnovna funkcija države. Da smo postavili visoke ciljeve proseka plata od 1.400 evra, penzija od 650 evra i da se približavamo tom ekonomskom politikom koju vi zovete “pogubnom”.

U tim brojkama pogubili ste se samo Vi, Nikeziću", napisao je ministar Mali u objavi na Fejsbuku.