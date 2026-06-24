Pevačica Mina Kostić juče je napustila Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", a po nju je došao njen partner Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper.

S obzirom na to da se nekoliko nedelja nije pojavljivala u javnosti, njen izlazak iz ustanove izazvao je veliko interesovanje i brojne reakcije.

Mina se pojavila odevena u crnu garderobu, sa kačketom i velikim sunčanim naočarima, dok je posebnu pažnju privukla njena kratka kosa.

Pevačica je godinama bila prepoznatljiva po dugoj i negovanoj crnoj kosi, pa je promena imidža, koju je napravila neposredno pre izbijanja skandala, ponovo postala tema komentara na društvenim mrežama i u javnosti.

Iako nije nosila šminku, delovala je vedro, nasmejano i raspoloženo.

Psiholog otkrio istinu o Mini Kostić nakon izlaska iz bolnice

Nakon brojnih spekulacija i nedoumica koje su se pojavile na društvenim mrežama u vezi sa njenim zdravstvenim stanjem, psihološkinja Snežana Repac otkrila je stručno mišljenje o tome da li ovakve fizičke promene moraju da budu povezane sa ozbiljnim psihičkim krizama.

- To uopšte ne mora da znači da osoba koja skrati kosu prolazi kroz težak period. Možda je jednostavno reč o želji za promenom, potrebi da sebe vidi drugačije ili nečemu sasvim trećem. Postoji mnogo razloga za takvu odluku. Često se takve promene povezuju sa psihičkim problemima, ali to ne mora da bude tačno tumačenje - rekla je doktorka.

Koliko boravak u bolnici govori o težini slučaja

Potom je objasnila i koliko boravak u ustanovi ovog tipa može da govori o težini nečijeg stanja, osvrnuvši se na činjenicu da je ona u bolnici provela gotovo mesec dana.

- To ne mora da znači da je reč o teškom stanju. Danas ljudi dolaze i zbog promene terapije, a ne isključivo zbog ozbiljnih životnih kriza. U ovakvim ustanovama pacijenti se uglavnom zadržavaju oko tri nedelje kako bi se uspostavio odgovarajući terapijski režim i obavile sve neophodne medicinske procene. To je uobičajeno vreme boravka i samo po sebi ne govori ništa o težini slučaja. I osobe koje dolaze zbog promene terapije i one koje prolaze kroz krizne periode često ostaju približno isto vreme - objasnila je Snežana Repac za Informer.

Kasper se oglasio prvi put nakon što je Mina napustila bolnicu

Nakon što je pevačica napustila bolnicu, oglasio se i njen verenik Mane Ćuruvija Kasper, koji je istakao da im je u ovom trenutku najvažnije da imaju mir.

- Dobro smo. Mina vas mnogo pozdravlja i zahvaljuje svim dobronamernim ljudima koji su bili uz nju. Izrečene su brojne teške i neosnovane optužbe, bez ikakvog povoda i ničim izazvane ni sa njene ni sa moje strane. Sada želimo samo da uživamo u miru - poručio je Kasper za Pink.rs.

Alo/Informer