Pevačica Mina Kostić nedavno je napustila Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, gde je bila smeštena nakon što je 31. maja u pratnji policije dovedena u ovu zdravstvenu ustanovu. Kako su tada preneli mediji, zadržana je zbog ispoljene agresije i teške anksioznosti.

Po izlasku iz bolnice, Mina se pojavila u crnoj haljini, sa kačketom i velikim sunčanim naočarima, a okupljenim novinarima kratko je poručila:

-Odlično sam, dobro se osećam - kratko je prekomentarisala.

Iako pevačica tvrdi da se oseća dobro, jedan od njenih kolega nedavno je prokomentarisao njenu trenutnu situaciju, ističući da iza nje stoji izuzetno težak životni period.

Po Minu su u ustanovu došla njena braća, kao i partner Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper.

On joj je tokom boravka u bolnici bio velika podrška, budući da ju je svakodnevno posećivao i donosio sve što joj je bilo potrebno.

Mina o Kasperu

Upravo o Kasperu nedavno je govorila sa mnogo emocija, te ga je nazvala svojim "dobrim duhom", čovekom koji joj je vratio osmeh i doneo dugo priželjkivani mir.

Njihova ljubavna priča počela je putem Instagrama, kada joj je poslao poruku u kojoj je priznao da je voli već 20 godina.

Iako je, kako je ranije isticala, u tom trenutku bila izgubila veru u ljubav, njih dvoje su se brzo povezali i shvatili da imaju mnogo zajedničkog.

Kasper je poreklom iz Beograda, ali već godinama posluje u Njujorku. Ranije je otkrila da su razgovarali o zajedničkoj budućnosti, pa čak i o venčanju.

-Ova veza usledila je nakon niza teških i toksičnih odnosa o kojima je pevačica otvoreno govorila. Jedna od prvih velikih ljubavi dogodila se kada je imala svega 17 godina - priznala je na početku.

Ljubavne rane koje su ostavile trag

Kako je ispričala, bila je u vezi sa bubnjarem iz Beča koji se kockao, konzumirao alkohol i često je varao.

-Jeste, ali sada, iz ove perspektive, shvatam koliko sam bila mlada i naivna. Zapravo, i danas sam pomalo naivna. Bila sam iskreno zaljubljena. Bio mi je i komšija na Ledinama, voleo me je, ali se kockao, varao me i mnogo pio. Smetala su mi sva tri poroka. Neverovatno mi je bilo da neko može toliko da laže. Kada se sve završilo, vratila sam se kući sa svega 40 kilograma. Imala sam oko 50, koliko imam i danas. Roditelji su bili šokirani kada su me videli i odmah su me pitali da li je sve u redu - prisetila se pevačica.

Mina Kostić detaljno govorila o traumama iz prošlosti

Još teži period usledio je kada je imala 25 godina i živela u vanbračnoj zajednici.

Govoreći o tom odnosu, pevačica je navela da je bila izložena prevarama, finansijskim problemima i fizičkom nasilju.

-Imala sam 25 godina kada mi je saopšteno da verovatno neću moći da imam decu. U tom periodu bila sam u vanbračnoj zajednici sa osobom o kojoj ne želim mnogo da govorim, jer sam jedva preživela sve što se događalo. Ostala sam bez svega što sam godinama sticala i zarađivala. Uzela sam samo nekoliko kesa sa stvarima i otišla. Kada vas neko jednom prevari, vrlo često to nastavlja da radi. Nisam mogla da prihvatim ni podizanje glasa, a kamoli fizičko nasilje - ispričala je pevačica.

Borba za majčinstvo i vera koja je nije napustila

Otkrila je i da su joj lekari govorili kako su male šanse da postane majka, ali se kasnije ispostavilo da nisu bili u pravu.

-Nisam prestajala da se molim, da verujem i da se nadam. Silno sam želela dete. Nisam gubila veru i na kraju se dogodilo čudo kada sam upoznala Igora - rekla je u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

Kako je Mina Kostić preživela najteže životne trenutke?

Nakon svih životnih iskušenja, Mina je sa kolegom Igorom Kostiće dobila ćerku Anastasiju, koja je danas njena najveća radost.

Ipak, ni taj odnos nije bio bez problema. Zbog međusobnog nerazumevanja, naročito u periodu kada se suočavala sa postporođajnim sindromom, često su dolazili u sukobe, a njihova veza završena je nakon godinu dana zajedničkog života.

Alo/Blic