Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), tačno u podne najviša zvanično izmerena temperatura u Srbiji iznosila je 35 stepeni Celzijusa i zabeležena je u više gradova. Ipak, građani Novog Sada tvrde da su na direktnom suncu u svojim dvorištima izmerili čak 50 stepeni Celzijusa.

Prema podacima RHMZ-a, u podne je temperatura od 35 stepeni izmerena u:

Paliću

Somboru

Novom Sadu

Zrenjaninu

Kikindi

Sremskoj Mitrovici

Beogradu

Pančevu

Odmah iza njih su Loznica i Valjevo sa 34 stepena, dok su u Kragujevcu, Nišu, Leskovcu i Velikom Gradištu u podne izmerena 33 stepena Celzijusa.

Na sajtu RHMZ-a navodi se da je subjektivni osećaj toplote u Novom Sadu među najvišima u Srbiji i iznosi čak 39 stepeni Celzijusa.

Međutim, kako prenosi Dnevnik.rs, pojedini Novosađani navode da su u svojim dvorištima, na direktnom suncu, na termometrima očitali gotovo 50 stepeni Celzijusa.

Ovakva merenja još jednom potvrđuju koliko su ekstremne vrućine pogodile Srbiju i region. Temperature koje se mere na direktnom suncu mogu biti znatno više od zvaničnih vrednosti koje meteorološke stanice beleže u propisanim uslovima, odnosno u hladu. Stručnjaci zbog toga apeluju na građane da izbegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, unose dovoljno tečnosti i zaštite se od visokih temperatura.

RHMZ upozorava: Toplotni talas traje do 2. jula

Iz RHMZ-a upozoravaju da će se toplotni talas nastaviti i početkom naredne sedmice.

Maksimalna dnevna temperatura u većini mesta kretaće se od 36 do 39 stepeni Celzijusa.

– U sredu, 1. jula, očekuje se manji pad temperature, ali će vreme i dalje biti veoma toplo, dok se od četvrtka, 2. jula, u većini mesta očekuju najviše dnevne temperature ispod 30 stepeni Celzijusovih – navodi se u saopštenju RHMZ-a.

Veliki rizik od požara na otvorenom

RHMZ upozorava da dugotrajan toplotni talas dodatno povećava opasnost od izbijanja i širenja požara na otvorenom.

– Toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda – upozoravaju iz RHMZ-a.

Posebno upozorenje za Beograd

Toplotni talas nastavlja se i na području Beograda, gde se i danas i naredna dva dana očekuju veoma visoke temperature, oko 39 stepeni Celzijusa.

U sredu, 1. jula, prognozira se manji pad temperature, ali će i dalje biti veoma toplo, oko 35 stepeni, dok se od četvrtka, 2. jula, očekuju maksimalne dnevne temperature ispod 30 stepeni.

Crveni meteoalarm na snazi

U Srbiji je danas na snazi crveni meteoalarm za Banat, Bačku, Srem, područje Beograda i Zapadnu Srbiju zbog ekstremno visokih temperatura, dok je za ostatak zemlje izdat žuti meteoalarm.

RHMZ upozorava da će narednih dana biti veoma opasna vremenska situacija zbog maksimalnih temperatura koje prelaze 35 stepeni Celzijusa.

Kako navode, višednevne ekstremne vrućine posebno ugrožavaju hronične bolesnike, osobe koje su pod terapijom ili medicinskim nadzorom, meteoropate, ali i životinje. Istovremeno, povećava se rizik od šumskih i drugih požara, mogući su problemi u snabdevanju električnom energijom, kao i poteškoće u odvijanju saobraćaja.