Pevačica Indođija napravila je pravi haos na "Music Week" festivalu u Beogradu kada se tokom nastupa repera Nemanje Đerića Đeksona popela na binu.

Atmosfera je doživela vrhunac kada je atraktivna brineta u belom kombinezonu iznenada skočila reperu direktno u naručje.

Đekson je bez oklevanja prihvatio, a njegove ruke su odmah završile na njenoj pozadini. Pred hiljadama posetilaca na Ušću, Indođija i Đekson su razmenili strastvene poglede i osmehe, a potom je pao i poljubac na sceni.

Nakon dugogodišnjeg prijateljstva i uspešne muzičke saradnje, Đekson i Indođija konačno su priznali da su u emotivnoj vezi.

"Zaljubljen sam u nju"

Dok Đekson ne krije da je već dugo zaljubljen u svoju novu devojku, Indođija ističe da u njemu pronalazi najveću zaštitu i podršku.

- Nnisam ni znao da će ona da se poljubi sa mnom. Pomogla mi je publika, valjda je nije scenski zavozalo ili me je ispoštovala zbog publike. Nismo se ljubili do sada, ovo je prvi put, ne znam šta da vam odgovorim i šta će ona da vam kaže. Ona je moja simpatija, ja sam zaljubljen u nju - pričao je Đekson, a onda se priključila i Indođija:

- Ovo me je tako iznenadilo, znojim se. Ovo je bilo iznenada, Đekson se mnogo trudio oko mene, poneo me je trenutak i to se desilo. Ovde doživljavam posebne emocije. I ja sam iznenađena. Prema Đeksonu osećam neku najčistiju emociju, dugo se znamo. On je deo moje porodice, osećam zaštitu i uvek je iza mene, i kao prijatelj i sad kao dečko - rekla je Indođija.

BONUS VIDEO: