Posle nešto manje od mesec dana provedenih u klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, pevačica Mina Kostić puštena je kući. Njen partner Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, sačekao ju je ispred ustanove koji se potom obratio javnosti.

Nac i stane na put nagađanjima koja su ih pratila tokom prethodnog perioda. Kako je istakao oni su dobro, a obratio se svima koji su im pružili podršku.

- Super smo. Mina vas puno pozdravlja i zahvaljuje se svim dobronamernim ljudima koji su uz nju. Bilo je izgovorenih demonskih optužbi bez ikakvih povoda, ničim izazvanih od Minine i moje strane. Sada samo želimo da uživamo u miru“, izmeđuostalog je poručio Kasper za Pink.rs.

Ko je Mane Ćuruvija Kasper?

Mina i Mane Ćuruvija Kasper započeli su svoju romansu preko društvenih mreža, a on u Americi vodi izuzetno uspešan biznis.

- Nijedan posao mi nije stran. Kompanija u kojoj radim ima 88 garaža na Menhetnu i imamo mesečne klijente. U kompaniji u kojoj radim je zaposleno 1.500 radnika. Svašta nešto sam radio, svašta nešto pošteno, ne stidim se nijednog posla. Običan čovek, veliki radnik i ponosan sam što mogu sa punim ustima da kažem da sam uvek bio neko ko je zarađivao sa 10 prstiju - izjavio je on nedavno.

Pevačica se nakon izlaska iz bolnice odmah uputila kući u društvu svojih najbližih.

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