Dragana Mirković i Toni Bijelić zvanično su se razveli nakon 24 godine braka, a pevačica je zahtev podnela u martu 2024. godine.

Dve godine nakon rastanka, Dragana Mirković je iskreno odgovarala na pitanja voditelja Bojana Jovanovskog, te otkrila kako danas gleda na razvod, ali i šta je okidač zbog koga više nisu u bračnoj zajednici ona i biznismen.

- Ne mogu da kažem da je brak nije bio skladan.Budući da poštujem sve ljude, poštujem i oca svoje dece i nikada nisam rekla ni jednu ružnu reč o njemu, upravo zbog dece. Razlog za razvod nije bio onaj o kojem su mnogi pisali. To je bio veoma tužan i težak period za mene, trenutak kada sam shvatila da ću morati da donesem takvu odluku. Marko i Manuela su mi rekli: „Mama, hajde da idemo“, a ja sam podnela zahtev za razvod braka. Verujem da će me svaka žena razumeti. Veoma sam trpeljiva, tolerantna i vredna osoba, ali ponekad dođe trenutak kada morate da presečete. Ipak, sve je ispalo onako kako treba i danas mogu da kažem da sam najsrećnija žena na svetu - bila je iskrena Dragana Mirković, te dodala:

- Žena sam koja obožava porodicu i uvek ju je stavljala ispred sebe. Neprijatno mi je kada se ljudi osećaju manje vrednim ili imaju komplekse, volela bih da imam nekog jačeg pored sebe. U psihologiji postoje tri faze. Prva faza je: „Ne mogu da verujem da sam u tvom društvu.“ Druga faza je: „Mi smo isti.“ Treća faza je: „Moram da te zgazim da bih bio jači od tebe.“ Sve je to životno i ljudski. Žao mi je što moja porodica danas ima jednog člana manje, ali smo tu prazninu nadoknadili dolaskom moje Ksenijice. Ona je unela novu radost i ljubav u naše živote - rekla je Dragana.

Višemilionski razvod Tonija Bijelića i Dragane Mirković ne prestaje da drma javnost.

Do danas nije utvrđeno da li je bečki biznismen zaista imao ljubavnicu o kojoj se toliko spekuliše.

Takođe, folk zvezda je ostala u dvorcu, dok je Toni navodno otpočeo život u Opatiji.

I dok se niže priča za pričom, prisetimo se kako je Bijelić samo nekoliko dana nakon zvanične potvrde o razvodu iznenada stigao u dvorac Ebenfurt.

Toni je snimio kratak video ispred velelepnog zdanja. Sasvim smo sigurni da nije došao kao turista, kojih obično ima napretek, ali ne u po noći.

Dok je sedeo u automobilu, kapije velelepnog zdanja su se otvorile, i sve to uz muziku iz filma „Kum”. Šta je Toni želeo da poruči ovim postupkom do danas nije poznato.

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