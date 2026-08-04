Umesto uredno složenih novčanica, sačekao ju je prizor koji nije mogla ni da zamisli.

Njenu priču na društvenim mrežama podelila je korisnica poznata kao „Nanny Irin“, a fotografije iz sefa ubrzo su obišle internet i izazvale brojne reakcije. Mnogi nisu mogli da veruju da se ovako nešto može dogoditi čak i u zaključanom sefu.

Žena je ispričala da je sef otvarala samo povremeno, uglavnom kada joj je bio potreban novac za otplatu stambenog kredita. Poslednji put proverila je sadržaj manje od mesec dana pre nego što je otkrila da je njena ušteđevina ozbiljno oštećena.

U sefu se nalazilo oko milion tajlandskih bata, odnosno približno 26.000 evra. Međutim, kada je podigla poklopac, zatekla je veliki broj živih i uginulih termita koji su se uvukli unutra. Još veći šok usledio je kada je shvatila da su insekti uništili veliki deo novčanica. Na pojedinim fotografijama vide se novčanice gotovo potpuno pojedene, dok su druge izgrizene i raspadaju se pri dodiru.

„Sef štiti novac od lopova, ali ne i od termita“, napisala je uz fotografije koje su izazvale lavinu komentara na Fejsbuku.

Prema njenim rečima, termiti su za svega nekoliko nedelja napravili ogromnu štetu. Najgore od svega je što izgubljeni novac najverovatnije neće moći da povrati. Naime, Centralna banka Tajlanda prihvata zamenu oštećenih novčanica samo ako ispunjavaju propisane uslove, a u ovom slučaju veliki deo novca uništen je toliko da više ne može biti zamenjen.

Ova nesvakidašnja priča poslužila je kao upozorenje mnogima da čak ni sef ne garantuje potpunu zaštitu ušteđevine ako se ne proverava redovno i ne održava u odgovarajućim uslovima.