Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je ugostio prijatelje meštane u svojoj renoviranoj porodičnoj kući u Čipuljićima, odakle je poručio da bi "dao sve na svetu samo da mogu da se popnem uz one drvene stepenice i da ponovo osetim miris uštipaka koje majka napravi i da vidim u onoj drugoj sobi kad uvija pitu".

-To je ta bila porodična kuća, mi smo na drugom spratu ovom živeli. Nama su prve kuće spalili sad i u ovom ratu. Po spisku su išli. Tražili kuće onih koji bi mogli da smetaju, tako da...Prvo su naše kuće spalili. Koga briga za zidove na kraju krajeva, brineš za uspomene i to, a zidove sagradiš. Evo, sazidao istu kuću, ama istu - rekao je predsednik Vučić.

Vučić je danas u poseti Hramu rođenja presvete Bogorodice u Bugojnu.

Predsednik od nedelje boravi u poseti Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH, u okviru koje je obišao manastir Rmanj, Drvar, Sitnicu kod Ribnika, Mrkonjić Grad, Janjske Otoke i Vodice u opštini Šipovo i Novo Selo u opštini Kupres u Republici Srpskoj.

Vučić će večeras u Mrkonjić Gradu prisustvovati obeležavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja".