Pevačica Dunja Ilić ponovo je uspela da iznenadi javnost neobičnim kućnim ljubimcem.

Na svom Instagram storiju pokazala je, ni manje ni više, nego egzotičnog guštera, koji je odmah privukao ogromnu pažnju pratilaca.

U pitanju je bradata agama, poznata po svom specifičnom izgledu i mirnom temperamentu, ali i dalje prilično nesvakidašnji izbor za kućnog ljubimca.

Fotografija je izazvala lavinu reakcija, dok su jedni oduševljeni i smatraju da je ljubimac presladak, drugi priznaju da im nije svejedno kada vide ovakvo stvorenje u kućnim uslovima.

Ipak, Dunja očigledno uživa u njegovom društvu, a po svemu sudeći, gušter ima poseban kutak u njenom domu.

"Prodala sam laptop za 20 evra, da bih imala za viski taj dan"

Podsetimo, nakon gotovo decenije medijske tišine, Ilićeva, koja je u međuvremenu promenila ime u Ajla i prešla u drugu veru, odlučila je da se vrati u javnost i otvori dušu o svom izuzetno turbulentnom životu.

Njen put vodio je od života u bogatstvu i luksuzu, preko selidbi kroz različite države, do trenutka kada je, boreći se sa zavisnošću od alkohola, završila kao beskućnik na ulici.

Priznala je da je vrlo rano došla u kontakt sa alkoholom, a najteži životni udarac doživela je u Italiji, kada je ostala bez ičega.

-Prelomni trenutak bio je kada sam završila na ulici u Napolju. Prodala sam apsolutno sve stvari, pokrali su me, uzeli mi pasoš i duže sam ostala u Italiji nego što sam smela. Plašila sam se da odem u policijsku stanicu da me ne bi deportovali, toliko mi je bilo važno da ostanem tamo i da se ne vratim ovde. Samim tim, završila sam na ulici, uzeli su mi pasoš, sve stvari, samo je jedan mali kofer ostao pored mene. Imala sam u njemu laptop koji je koštao možda 800 evra, a prodala sam ga za 20 eura da bih imala za viski tog dana. Spavala sam na nekom dušeku na ulici dva dana, a potom sam otišla u policiju - pričala je Dunja.