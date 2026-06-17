Srpska influenserka Milica Polskaja, koja uživa u luksuznom životu i braku sa milionerom iz Kazahstana, iskoristila je posetu rodnom kraju da obiđe porodicu.

Snimak sa bakom i dekom koji je objavila na svojim društvenim mrežama šokirao je i nasmejao njene pratioce. Ona je pred kamerama bez dlake na jeziku priznala ko je finansirao njenu prvu estetsku operaciju.

Milica Polskaja, nekada Vidosavljević, ne libi se da na društvenim mrežama otvoreno govori o svom privatnom životu i estetskim zahvatima. Međutim, njen poslednji snimak privukao je nezapamćenu pažnju jer je u njemu pokazala dedu, za kog tvrdi da joj je obezbedio novac za ugradnju silikona.

- Ovo je deda koji mi je kupio prve grudi. Dao mi je novac i ja sam uradila operaciju! Njega je, jadnog, više sramota od mene - ispričala je Milica kroz osmeh u videu koji je objavila na svom Instagram profilu.

"Baba mi je rekla da sam ravna kao daska"

Kako je dalje objasnila, glavni "krivac" za ovu njenu odluku zapravo je bila njena baka, koja je takođe bila prisutna na snimku.

- A evo i bake, ona mi je, kada me je videla kako se sunčam rekla da sam ravna kao daska. Tada sam odlučila: "Deda, uzimam pare i idem da uradim grudi!" Tako da za sve mogu da zahvalim baki – dodala je.

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