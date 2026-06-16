Dino Merlin, jedan od najpoznatijih muzičkih izvođača sa ovih prostora, prema proceni portala Celebrity Net Worth nalazi se na prvom mestu liste najbogatijih pevača u regionu, a njegovo bogatstvo procenjeno je na oko 100 miliona dolara, što je približno 80 miliona više u odnosu na imovinu Zdravka Čolića.

Nakon spekulacija i komentara na račun njegovog današnjeg materijalnog statusa i načina života, Merlin je ranije odlučio da se oglasi i osvrne na period teškog odrastanja i životne okolnosti iz prošlosti.

- Živeli smo veoma skromno i nisam imao priliku da idem na more. Sada, kada je sve došlo na svoje mesto, mogu sebi da priuštim i plovidbu. Nemam nikakvu grižu savesti, ni zbog broda koji posedujem, ni zbog ljubavi prema moru - izjavio je Dino.

Njegova životna priča obuhvata detinjstvo, izazove koje je nosio teret slave, kao i dugogodišnju uspešnu muzičku karijeru. Rođen je 12. septembra 1962. godine u Sarajevu, a pravo ime mu je Edin Dervišhalidović.

Rana biografija i detinjstvo

Odrastao je u skromnoj porodici, a kada je imao pet godina, otac je napustio porodicu, pa je odrastao uz majku.

Zbog teške finansijske situacije rano je počeo da radi, uključujući i posao u fabrici, dok je muzika od najranijih dana bila njegova najveća strast, posebno sviranje gitare.

Borba sa depresijom

Dino Iza sebe ima veliki broj hitova, a pesma "Ja potpuno trezan umirem" nastala je u jednom od najtežih perioda njegovog života, tokom boravka u psihijatrijskoj ustanovi u Nemačkoj.

Kako je poznato, tada je kroz lične i zdravstvene probleme prolazio kroz izuzetno težak period, koji je kasnije pretočio u svoju muziku.

Pesma "Ja potpuno trezan umirem" nastala je upravo dok je pevač boravio u psihijatrijskoj ustanovi u Nemačkoj, u vreme kada se borio sa ozbiljnim psihičkim poteškoćama.

Period kada je razmišljao o napuštanju muzike i životnoj krizi

Ranije otvoreno govorio o tom periodu života i priznao da je imao tešku depresiju, koja je značajno uticala na njegovo svakodnevno funkcionisanje.

- U jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam tešku depresiju i to ne bih poželeo nikome. U tom trenutku nisam imao volju za životom, sve mi je bilo isto, i život i smrt. Bio sam potpuno izgubljen, kao biljka. Tada sam razmišljao i o napuštanju muzike, ali sam se nekako izvukao - rekao je Merlin u jednom intervjuu za HRT.

Dodao je da je nakon tog perioda doneo odluku da nastavi dalje i ponovo se posveti muzici.

- Odlučio sam da nastavim i 2000. godine snimio album "Sredinom", na koji sam veoma ponosan - zaključio je muzičar.



