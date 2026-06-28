"Danas je Vidovdan. I na Vidovdan sve se jasno vidi.

Pod ovom veličanstvenom kupolom naša prošlost rukuje se sa našom budućnošću. Hram nas podseća na to ko smo bili, šta jesmo i kakvi moramo biti.

Sveti Sava je svojom ljubavlju prema Bogu, svom narodu i svojoj zemlji ostavio put kojim i danas idemo. Koliko smo mogli, prinosili smo svoju ljubav i svoj trud, postavši generacija koja će završiti ovaj prelepi hram.

Podižući ovaj zemaljski hram, verujem da smo učinili veliko delo za naš narod i za Srpsku pravoslavnu crkvu, bez koje ni naš narod ni naša država ne bi mogli da opstanu. Država će uvek biti uz Srpsku pravoslavnu crkvu, baš kao što je Srpska pravoslavna crkva uvek uz svoj narod.

Na nama je da čuvamo svoju veru, svoje svetinje, svoje korene i da ih ostavimo budućim pokolenjima kao zalog trajanja našeg naroda.

Ponosan što sam imao čast da prisustvujem ovom veličanstvenom događaju.

Srećan Vidovdan!", poručio je predsednik Vučić.

BONUS VIDEO