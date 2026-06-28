Veličanstveni snimak skupa "Srbija jedna porodica" dronom zabeležio je neverovatne scene.

U Beogradu je nešto posle 19 časova juče završen glavni program skupa "Srbija jedna porodica", kojem je, prema podacima MUP-a, prisustvovalo 207.000 ljudi.

Na skupu se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istakao da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost.

Najavio je da će predsednik biti još nekoliko nedelja i da će tada podneti ostavku.

Takođe je naveo da je njegov predlog je da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija.

Vučić je najavio da će u ponedeljak predstaviti nove mere namenjene pre svega najsiromašnijim. Skupu su prisustvovali građani iz cele zemlje, kao i iz Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije.

Vučić: 14 godina verno služim svojoj zemlji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče na skupu "Srbija jedna porodica" da se poslednji put obraća tolikom broju ljudi kao predsednik Republike, navodeći da je 14 godina verno služio svojoj zemlji, vernije nego što može da se zamisli.

"Želim da vam kažem, poštovani građani, jer ovo je za mene poslednji put da vam se u ovolikom broju, verovatno i nikada više neću imati priliku da pred ovolikim brojem ljudi govorim, ali svakako poslednji put vam se pred ovolikim brojem, pred ovoliko naroda obraćam kao predsednik Republike. Hoću nešto lično da vam kažem. 14 godina verno služim svojoj zemlji. 14 godina i kao potpredsednik Vlade i kao predsednik Vlade i kao predsednik Republike na svakom mestu i u svakom trenutku sam vam verno služio", rekao je Vučić.

Istakao je da je voleo i voli Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj.

"Samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Ničiji tuđi interesi me nikada nisu zanimali. Nikome drugom nikada nisam hteo da služim, sem vama, građanima Srbije, i svojoj jedinoj otadžbini Srbiji. Govorili su vam da nikada neću napustiti predsedničko mesto, da ću na silu da ostanem na tom mestu. Neću. Ovo su moji poslednji dani i poslednje nedelje kao predsednika Republike", rekao je Vučić.