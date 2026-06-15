Voditelj Dnevnika na RTS-u, Vladimir Jelić, već godinama je u srećnom braku sa glumicom Jovanom Jelić, koju publika pamti po ulogama u serijama "Ubice mog oca", "Šifra: Despot" i "Urgentni centar".

Ova uspešna glumica rodom je iz Novog Sada, gde se sa radošću vraća nakon napornih snimanja.

Iako je poznat po rezervisanosti kada je reč o privatnom životu, Vladimir je jednom prilikom javnosti otkrio detalje o tome kako se upoznao sa svojom suprugom.

- Dopali smo se jedno drugom, razmenili telefone, počeli da se viđamo i vrlo brzo shvatili da smo se zaljubili. Kod nas je sve išlo postepeno i sve nam se dešavalo baš kad treba, bez ikakvog planiranja i forsiranja - istakao je Vladimir koji sa glumicom ima dva sina.

"Komunikacija je veoma bitna"

Voditelj je takođe istakao da je ključ njihove uspešne veze u otvorenoj komunikaciji i međusobnoj podršci.

- Ništa sa strane ne može nas toliko izbaciti iz ravnoteže da to ne možemo da rešimo razgovorom u četiri oka. Komunikacija je veoma bitna, kada ste jedno uz drugo i međusobno se podržavate, sve je mnogo lakše. Bezbolnije se prolaze teški i stresni dani, ali i razmirice i nesporazumi koji su neminovni u svakoj vezi – rekao je Jelić svojevremeno za Gloriju.

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