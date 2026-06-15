Glumica Jelena Jovičić je nakon dva razvoda odlučila da i treći put stane na ludi kamen.

Kako je otkrila, u novoj ljubavi je srećna i ima osećaj kao da je već u braku.

- U ozbiljnoj sam vezi, kao da sam u braku. Planiram da se udam, iskreno. Uživamo svaki dan u svemu. Zajedno radimo na kući na selu, to nam je bio zajednički plan. Oboma nam je bio san da napravimo kuću na selu i sada je tačno godinu dana otkako smo počeli da je zidamo, kuća je završena - rekla je Jelena u emisiji "Emotivno sa Drinom".

"Nikad nije kasno da čovek bude srećan"

Podsetimo, glumica je nedavno govorila o novom partneru.

- Mislim da je danas ljude sramota da iskažu emocije i da pričaju o njima. Mene nikad nije bila sramota da priznam nešto lepo. Kako u poslu, i u prijateljstvu, tako i u tim nekim partnerskim odnosima. Volim da iskažem nešto lepo, da dam ljudima motivaciju. Nikad nije kasno da čovek bude srećan, ja stalno to napominjem. Eto, ja sad punim 49, ali se ne osećam tako, već kao da imam 29 - rekla je Jelena tada kroz smeh potvrdivši da pored sebe ima čoveka sa kojim joj je lepo.

BONUS VIDEO: