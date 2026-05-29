Veliki broj poznatih ličnosti prisustvovao je poklonjenju Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save u Beogradu, gde su se zajedno sa hiljadama vernika pomolili pred jednom od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.

Među njima našla se i voditeljka Dragana Katić koja je tom prilikom napravila fotografiju reda ispred sebe, u kome je strpljivo čekala na samom ulazu u Hram, zajedno sa ostalim posetiocima.

Atmosfera u Hramu Svetog Save bila je dostojanstvena i mirna, uprkos velikim gužvama i redovima koji su se formirali još od ranih jutarnjih sati. Vernici iz svih krajeva Srbije, ali i regiona, dolazili su kako bi prisustvovali ovom značajnom duhovnom događaju, dok su među njima pažnju privukla i brojna poznata lica koja su želela da svoj dolazak obave bez medijske pompe.

Pojas Presvete Bogorodice u Beograd je donet povodom Spasovdanskih svečanosti, a zbog velikog interesovanja njegovo izlaganje vernicima produženo je za još nekoliko dana. Sveštenstvo je apelovalo na građane da budu strpljivi i dostojanstveni tokom čekanja, naglašavajući da je najvažnije očuvati duh molitve i zajedništva.

Podsetimo, u prethodnim danima brojne javne ličnosti su takođe posetile Hram Svetog Save kako bi se poklonile svetinji. Među njima su bile i voditeljke Milica Nedić i Jovana Jeremić, kao i Ana Rajković, Jovana Ljubisavljević, Bogdan Srejović i supruga Nikole Rokvića sa ćerkom.

Patrijarh srpski Porfirije ranije je saopštio da će Časni pojas Presvete Bogorodice ostati u beogradskom Hramu Svetog Save do petka 5. juna, naglašavajući veliki odziv i posvećenost vernika koji strpljivo čekaju i po visokim temperaturama.

- Blaga vest našega starca Jefrema, a to je da, s obzirom da braćo i sestre dragi, toliko i pokazujete toliku ljubav prema Presvetoj Bogorodici i ne žalite vremena i truda po ovom suncu da stojite napolju, blaga vest za vas je da će pojas Presvete Bogorodice ostati do sledećeg petka - rekao je patrijarh srpski tokom predavanja igumana vatopedskog Jefrema u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru.

