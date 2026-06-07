Prvi snažniji potres registrovan je u 11.58 časova po UTC vremenu i imao je magnitudu 4,8. Ubrzo nakon toga, u 12.00 časova, usledio je novi zemljotres jačine 4,3 stepena, objavio je EMSC.

Samo dva minuta kasnije zabeležen je najjači potres u ovoj seriji, magnitude 5,2, nakon čega je registrovan još jedan zemljotres jačine 5,0 stepeni. Seizmička aktivnost nastavila se i narednih minuta, pa su evidentirana još dva zemljotresa magnitude 3,6.

Prema dostupnim podacima, svi potresi dogodili su se na relativno maloj dubini, između pet i 11 kilometara, što je doprinelo tome da ih stanovništvo oseti intenzivnije.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima. Nadležne službe prate situaciju, dok se očekuju dodatne informacije od grčkih i međunarodnih seizmoloških institucija.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar za sada nije objavio posebna upozorenja povodom ove serije zemljotresa.

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