Dragan Kojić Keba je rastužio fanove izuzetno emotivnom objavom na društvenim mrežama kojom se oprostio od svog dugogodišnjeg i najvernijeg prijatelja.

Porodicu Kojić napustio je njihov voljeni pas, pudla po imenu Pako, koja je uz pevača i njegovu porodicu provela punih 15 godina.

Keba je na svom profilu objavio zajedničku fotografiju koja svedoči o posebnoj vezi koju su on i Pako godinama gradili. Uz nju je ispisao dirljive reči, otkrivši da je svog ljubimca na večni počinak ispratio onako kako je najbolje umeo, pesmom.

- Pesmom sam te dočekao, pesmom te i ispraćam, verni moj Pakice. Voleo si da ti pevam, čak i kada plačem i dobro znaš da mi je to lek za sve... Hvala ti za 15 godina iskrene, verne i bezuslovne ljubavi. Volimo te i zauvek ćemo te nositi u našim srcima - poručio je skrhani pevač u objavi, na čijem je kraju dodao četiri srca.

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