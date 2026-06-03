Potpisivanje ovog ugovora predstavlja nastavak razvoja odnosa Srbije i Gabona i otvara nove mogućnosti za povezivanje dve zemlje kroz kulturu, privredu i međunarodnu razmenu u okviru Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Osvrnuvši se na značaj prisustva Gabona na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, Lazarević je istakla da Srbiju i Gabon povezuju dugogodišnji i tradicionalno dobri odnosi, kao i da učešće afričkih zemalja ima poseban značaj za predstojeću izložbu.

„Srbija u velikoj meri može da zahvali našim afričkim prijateljima što smo dobili Ekspo, a činjenica da će gotovo čitav afrički kontinent biti prisutan u Beogradu potvrđuje da ćemo sledeće godine zaista biti svet u malom. Radujemo se dolasku Gabona, zemlje sa bogatim iskustvom na svetskim izložbama, i uverena sam da će njihovo predstavljanje u Beogradu dodatno obogatiti međunarodni karakter izložbe“, rekla je Lazarević.





Komesarka sekcije Gabona za Ekspo 2027 Beograd Nina Alida Abuona istakla je da Specijalizovana izložba u Beogradu za Gabon predstavlja stratešku priliku za jačanje međunarodne saradnje, privlačenje investicija i predstavljanje potencijala svoje zemlje pred globalnom publikom.

„Za Gabon je Ekspo 2027 Beograd događaj od velikog strateškog značaja. Želimo da iskoristimo ovu globalnu platformu za privlačenje direktnih stranih investicija, podršku nacionalnom planu razvoja i jačanje saradnje u oblasti novih tehnologija i znanja, pre svega u korist mladih. Istovremeno, želimo da predstavimo naše kulturno, sportsko i muzičko nasleđe kao prostor za povezivanje ljudi i stvaranje novih ekonomskih prilika“, istakla je Abuona.

Na značaj dolaska Gabona osvrnuo se i direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić, koji je podsetio na dugogodišnje prijateljske odnose Srbije i Gabona, kao i na bogato iskustvo ove afričke zemlje na međunarodnim izložbama.

„Gabonska Republika ima veoma bogatu istoriju nastupa na međunarodnim izložbama još od Montreala i verujemo da će se i u Beogradu predstaviti na autentičan i inspirativan način. Ekspo 2027 Beograd je prilika da ceo svet bolje upozna vašu zemlju, kulturu, tradiciju i potencijale, ali i da dodatno osnažimo odnose koje naše dve države neguju decenijama“, istakao je Jerinić.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine i tokom 93 dana okupiće zemlje, međunarodne organizacije, kompanije i posetioce iz celog sveta kroz programe posvećene sportu, muzici, inovacijama i kulturnoj razmeni.