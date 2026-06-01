Veliki šef će sutra na velelepnom imanju organizovati još jednu gala žurku o kojoj će se, kako se očekuje, danima pričati.

Naime, sutra uveče u Elitu 9 stižu poznati pevač i pevačica, koji su prepoznatljivi po tome što prave vrhunsku atmosferu.

U rijaliti program ovog utorka, odmah nakon emisije "Amidži šou", ulazi muzički duo, Nadica Ademov i Emir Habibović, poznati po izuzetnim vokalnim sposobnostima i energiji koju prenose publici na svakom nastupu, kao i po velikim hitovima koje će izvesti za učesnike i gledaoce kraj malih ekrana.

Za dodatnu atmosferu na žurki biće zadužen i DJ Deni, koji je već dobro poznat publici.

Pored Sanje i Vanje, upravo će oni biti garant dobre zabave i provoda u rijalitiju.

Aleksandra Subotić najavila ulazak

Aleksandra Subotić nedavno je otkrila da uskoro ulazi u rijaliti program Elita 9, a njeno pojavljivanje u Beloj kući mnogi željno iščekuju.

Sada se ponovo oglasila na društvenim mrežama i dodatno podgrejala spekulacije o svom ulasku.

Do sada nije želela da otkriva detalje dogovora sa produkcijom, pa nije bilo poznato kada će se zvanično pridružiti učesnicima.

"Sutra je taj dan"

Ipak, njenom poslednjom objavom mnogi su zaključili da je trenutak ulaska veoma blizu.

-Sutra je taj dan. Napokon stižem tamo gde su me toliko dugo iščekivali - napisala je Aleksandra, a brojni pratioci protumačili su ovu poruku kao najavu njenog ulaska u rijaliti.