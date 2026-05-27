Kada je vlasnik u Kanzasu kupio kamion, pomislio je da je sledeći korak da uđe u vozilo koje je stajalo na parkingu i odveze se kući.

Ali ispostavilo se da neće biti tako lako: porodica američkih kosova, koja takođe ima mladunce, sagradila je gnezdo na jednoj od guma.

Zbog toga čovek ne sme da pomera kamion.

Ova prilično neobična situacija privukla je veliku pažnju ljudi širom sveta nakon što je salon objavio priču na svojoj Fejsbuk stranici. Videli su pticu kako gradi gnezdo i, pre nego što su mogli da reaguju, položila je četiri plava jaja.

Činjenica da je kamion kupljen nije uticala na dalji razvoj situacije: američki kos i njegova jaja su zaštićeni Američkim zakonom o zaštiti divljih ptica iz 1918. godine.

- Želimo da se zahvalimo našim kupcima, koji su bili veoma razumevajući u vezi sa situacijom koja se dogodila. Sačekaće dok mališani ne odrastu i napuste gnezdo, pa će ih tek tada kamion odvesti - objavili su na Fejsbuku i dodali da su se zahvalili i udruženju Operacija Vajldlajf, neprofitnoj instituciji za rehabilitaciju divljih životinja u Kanzasu, koje im je pomoglo svojim savetima.

Mališani su dobili imena: Lugnut, Turbo, Dizel i Aksel.