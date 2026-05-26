Direktorka Odeljenja za nacionalni platni sistem centralne banke Ala Bakina izjavila je da je udeo Viza i Masterkard kartica u Rusiji pao na manje od 17 odsto, dok banke postepeno prelaze na domaći platni sistem Mir, prenosi TASS.

Prema njenim rečima, međunarodni kartični sistemi su faktički već napustili rusko tržište, dok ruski Nacionalni sistem platnih kartica i dalje snosi troškove održavanja njihovog funkcionisanja u zemlji.

Ruski stručnjaci ocenjuju da će potpuno povlačenje Viza i Masterkard kartica biti postepeno i bez većih poremećaja za građane.

Glavni ekonomista Instituta Stolipin Boris Kopejkin podsetio je da kartice Viza i Masterkard koje su izdale ruske banke i dalje funkcionišu unutar zemlje, u nekim slučajevima i nakon isteka roka navedenog na kartici, jer je to praktično za korisnike.

Politički analitičar Ilja Graščenkov ocenio je da izjave centralne banke treba tumačiti kao politički i tehnološki signal, a ne kao najavu trenutnog gašenja kartica.