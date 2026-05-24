Pevačica Marina Cvetković (29), poznatija kao Mahrina, hitno je operisana nakon što joj je pozlilo na odmoru i ugrađen joj je stent u bubreg.

Idiličan odmor na Kipru Mahrini su prekinuli nesnosni bolovi u leđima i visoka temperatura, zbog čega je odmah zatražila medicinsku pomoć.

Otkrila kako se oseća

Lekari na Kipru su odmah shvatili da je pevačici zbog velikog kamena u bubregu neophodna hitna operacija zbog čega se pod analgeticima vratila u Srbiju, gde je odmah primljena u bolnicu.

Pevačica je operisana u KBC "Zvezdara" i uspešno se oporavlja od intervencije.

- Imala sam veći kamen u bubregu koji je morao da se izvadi. Međutim tokom operacije to nije uspelo, pa su mi ugradili stent do sledeće operacije, kada će ponovo pokušati. Inače samo oni koji su prošli znaju kakvi su to bolovi. Moram javno da se zahvali doktorima i sestrama iz KBC "Zvedzdara" koji su odmah bili tu za mene i pomogli mi - poručila je Mahrina i otkrila kako se sada oseća:

- Sada sam mnogo bolje zahvaljujući mom bratu koji je stručan za sve, kod njega generalno idem na vitaminske infuzije, a sada na terapije protiv bolova.



Alo/Informer

BONUS VIDEO: