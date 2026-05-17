Popularni reper Borko Vujičić, član rep grupe THCF, iznenadio je sve prisutne pojavljivanjem na još jednom u nizu koncerta Magla benda. Kako je ovo jedno od retkih pojavljivanja poznatog repera u javnosti nakon što je odjeknula vest o njegovom razvodu od dugogodišnje supruge Milice sa kojom ima ćerku, njegovo pristustvo privuklo je veliku pažnju.

Budući da se nakon kraha posvetio novim projektima i povukao iz medija, njegov dolazak nije prošao neprimećeno.



Poseban momenat večeri dogodio se usred nastupa, kada je frontmen Magla benda, Vladan Savić, primetio svog kolegu u publici, te usred pesme sišao sa bine, probio se kroz masu i emotivno i srdačno zagrlio Borka, što je izazvalo gromoglasan aplauz i oduševljenje publike.

Iako Borko i Vladan dolaze iz potpuno drugačijih muzičkih žanrova dokazali da međusobno poštovanje na domaćoj estradi i te kako postoji.

Osim toga, Borko je sa osmehom na licu ispratio velike hitove svog kolege dok su pored njega đuskale pevačice Ana Sević i Nikolina Kovač.

Podsetimo, reperova bivša supruga oglasila se protekle godine putem Instagram naloga i potvrdila razvod, ali i prijateljski odnos koji održavaju zarad interesa zajedničkog deteta.

-Borko i ja smo ostali prijatelji i zauvek ćemo biti zbog naše Mile koja je prioritet, ali isto tako sada imamo svoje vreme za sebe i biraćemo kako ga trošimo kako mi želimo. Kraj priče - istakla je tada dok se Vujičić o navedenom nije oglašavao za medije.

