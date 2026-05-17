Jedan od glavnih blokaderskih propagandista na društvenoj mreži Iks poručio da više neće slepo podržavati takozvanu „studentsku listu“ dok se ne objave imena kandidata, ističući da neće da glasa za budale za takozvane "studentke liste".

Poznati nalog "Consigliere" po širenju blokaderske propagande istako je da podržava blokaderski (takozvani) "studentski pokret" i da je učestovao u mnogim blokadama, ali da takozvanu "studentsku listu" ne podržava dok je ne vidi.

- Neću podržati političare sa (takozvane) studentske liste dok ne vidim ko su i šta su, jer nemam nameru da posle svih ovih godina opet gubim vreme sa nekim budalama sa (takozvane) studentske liste - ističe se u obajavi.

- Vi glasajte i za kamen za kupus, ja bi ipak da vidim imena pa da odlučim. Hvala na pažnji - napisao je poznati blokaderski nalog "Consigliere".

BONUS VIDEO