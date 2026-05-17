Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je u Bakuu, odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše izjavu predsednika Stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa "da se u slučaju ubistva u restoranu na Senjaku vidi povezanost države i kriminalaca i da se država za vreme vlasti Borisa Tadića obračunavala sa kriminalcima".

"Moje pitanje za vas. A koga su to, pošto su se borili protiv njih, ti iz blokaderske vlasti, iz prethodne vlasti, a koga su to uhapsili? Jesu li Šarića uhapsili? Ili je Šarić podigao sve svoje hotele od Palića, Zlatibora i Beograda u to vreme? A šta su radili Zvicer i njegov šef? Protiv koga su se to i kako borili? Kao Džajiću i Cvetkoviću što ste stavljali lisice na ruke i morali da ih pustite jer niste imali ništa?", rekao je Vučić.

"Država je i po tom pitanju reagovala brzo i pokazala da nema zaštićenih, i da će onako kako tužilac kaže da radi i da postupa. U tome se razlikuje država danas u odnosu na državu juče, koju bi oni da nam vrate", rekao je Vučić.

"Znate li koliko je ubistava bilo 2003. godine kad su blokaderi bili na vlasti? Ako se ne varam - 268. A danas je četiri puta manje. Pri tome je svako ubistvo ove godine svako razrešeno. Nijedno nije nerešeno. A tada smo imali preko 50 odsto nerešenih ubistava. Ubijali su svakog dana koga su stigli. Zaključno sa predsednikom Vlade Srbije. I vi mi pričate o pravnoj državi" - rekao je Vučić.

Celo obraćanje predsenika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.