Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Bakuu sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim. Vučić će posle imati sastanak i sa predstavnicima najvećih azerbejdžanskih kompanija.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem je i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Bilateralni odnosi između dve zemlje poslednjih godina razvijaju se kroz intenzivnu političku saradnju, ekonomske projekte i strateško partnerstvo u oblasti energetike, infrastrukture i investicija.

Dve države neguju tradicionalno prijateljske odnose, zasnovane na međusobnoj podršci teritorijalnom integritetu i poštovanju međunarodnog prava.

Politički dijalog između Beograda i Bakua dodatno je unapređen čestim susretima državnih zvaničnika i potpisivanjem više sporazuma o saradnji. Posebno važnu ulogu imaju odnosi predsednika Aleksandra Vučića i Ilhama Alijeva, koji su više puta istakli da dve zemlje povezuje međusobno poverenje i strateško partnerstvo.

Alijev je poslednji put boravio u Srbiji u februaru 2026. godine, kada je u Beogradu održan prvi sastanak Saveta za strateško partnerstvo Srbije i Azerbejdžana. Tom prilikom potpisan je sporazum o izgradnji gasne elektrane u okolini Niša između Srbije i Azerbejdžana potpisan je 15. februara 2026. godine.

Tokom posete razgovarano je o jačanju saradnje u oblasti energetike, infrastrukture, investicija i regionalnog povezivanja. Pre toga, Alijev je krajem 2023. godine posetio Niš.

Predsednik Aleksandar Vučić i ranije je više puta boravio u Bakuu na bilateralnim sastancima i energetskim forumima, gde su dodatno učvršćeni politički i ekonomski odnosi dve države.

Srbija i Azerbejdžan danas neguju strateško partnerstvo zasnovano na međusobnoj podršci, političkom poverenju i zajedničkim projektima u energetici, saobraćaju i investicijama. Ekonomska saradnja poslednjih godina beleži rast, naročito u oblastima energetike, građevinarstva, transporta i turizma.

Prema podacima RZS, ukupna razmena sa Azerbejdžanom u 2025. godini je iznosila 222,9 miliona evra, od čega se na izvoz iz Srbije odnosilo 16,5 mln evra, a na uvoz 206,4 mln evra. Azerbejdžanske kompanije učestvovale su u infrastrukturnim projektima u Srbiji, uključujući izgradnju puteva i saobraćajnica, dok Srbija vidi Azerbejdžan kao važnog partnera za diversifikaciju energetskih izvora.

Poseban značaj ima saradnja dve zemlje u oblasti gasa, imajući u vidu povezivanje Srbije na regionalne energetske tokove iz kaspijskog regiona.