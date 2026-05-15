Ovan

Ovaj vikend vam donosi nalet energije, ali i potrebu da konačno kažete sve što vam stoji na duši. Moguće je jedno iskreno suočavanje sa partnerom, prijateljem ili članom porodice. Nemojte odmah planuti — neko vas zapravo mnogo bolje razume nego što mislite. Slobodni Ovnovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom koja im se dugo mota po glavi.

Bik

Posle naporne nedelje konačno ćete želeti mir, dobru hranu i ljude uz koje možete da budete svoji. Vikend vam donosi prijatne trenutke kod kuće, ali i jednu važnu odluku vezanu za novac ili posao. Nemojte ignorisati intuiciju — ovog puta vas neće prevariti.

Blizanci

Bićete u centru pažnje gde god da se pojavite. Telefon neće prestajati da zvoni, a moguće je i neočekivano poznanstvo koje će vam popraviti raspoloženje. Ipak, negde duboko osećate umor od svega. Pokušajte da makar jedan dan provedete bez obaveza i društvenih mreža.

Rak

Emocije će vam ovog vikenda biti pojačane. Sitnice će vas dirati više nego inače, ali upravo to može pomoći da konačno shvatite šta vam zaista nedostaje. Mnogi Rakovi će poželeti više nežnosti, pažnje i iskrenih razgovora. Ne zatvarajte se u sebe.

Lav

Vikend vam donosi priliku da zablistate, ali i da se malo odmorite od stalne potrebe da sve držite pod kontrolom. Jedan susret mogao bi da vam vrati samopouzdanje koje je poljuljano poslednjih dana. U ljubavi vas očekuje zanimljiva igra pogleda i poruka.

Devica

Pokušavate da organizujete i ono što ne može da se isplanira, a upravo će vas ovaj vikend naučiti da neke stvari treba pustiti. Moguće su promene planova u poslednjem trenutku, ali iz toga može ispasti mnogo lepša priča nego što ste očekivali.

Vaga

Vreme je da malo mislite na sebe. U poslednje vreme svima izlazite u susret, a svoje potrebe gurate sa strane. Vikend je idealan za mali beg od rutine — makar kafa na drugom mestu ili spontani izlazak mogu vam potpuno promeniti raspoloženje.

Škorpija

Neko iz prošlosti mogao bi ponovo da se pojavi i probudi emocije za koje ste mislili da su davno završene. Ipak, ovog puta mnogo jasnije vidite šta želite, a šta više nikada ne biste tolerisali. Vikend vam donosi važnu lekciju o ličnim granicama.

Strelac

Biće vam teško da sedite kod kuće. Želećete kretanje, ljude, muziku i spontanost. Moguće je kratko putovanje ili poziv koji se ne odbija. Jedino na šta treba da pripazite jeste impulsivno trošenje novca — lako biste mogli da preterate.

Jarac

Iako spolja delujete smireno, u vama se nakupilo mnogo toga. Ovaj vikend mogao bi da vam donese razgovor koji dugo odlažete. Ne morate uvek biti najjači za sve oko sebe. Ponekad je sasvim dovoljno priznati da ste umorni.

Vodolija

Vikend vam donosi potrebu za promenom. Mnogi će poželeli da preseku nešto što ih dugo guši — bilo da je reč o odnosu, poslu ili navikama. Dobra vest je da vam konačno raste hrabrost da stavite sebe na prvo mesto.

Ribe

Bićete posebno osetljivi na tuđe emocije i energiju ljudi oko sebe. Zato pažljivo birajte društvo ovog vikenda. Jedan nežan trenutak, poruka ili zagrljaj mogli bi da vam znače mnogo više nego što očekujete. U ljubavi se vraća toplina koju ste priželjkivali.