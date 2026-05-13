Dobija se iz smole drveta iz porodice Burseraceae, koje raste u delovima India, Saudi Arabia i Ethiopia.
Mnogi veruju da se čim se tamjan zapali menja energija prostora i stvara osećaj smirenosti.
Veruje se da uklanja negativnu energiju
U narodnim i verskim verovanjima tamjan se često povezuje sa:
- duhovnim pročišćenjem
- mirom u domu
- smanjenjem osećaja napetosti
Njegov specifičan miris mnogima pomaže da se opuste i lakše umire nakon stresnog dana.
Miris koji podstiče fokus i smirenost
Pored simbolike, brojni ljudi koriste tamjan tokom:
- molitve
- meditacije
- odmora
- trenutaka koncentracije
Veruje se da dim i aroma mogu pomoći osećaju fokusa i unutrašnjeg mira.
U starim zapisima pominje se i uverenje da tamjan "jača um i smanjuje zaborav".
Zašto ga ljudi koriste u domu
Pojedini smatraju da tamjan doprinosi prijatnijoj atmosferi u prostoru i da njegov miris stvara osećaj topline i sigurnosti.
Često se koristi:
- tokom verskih praznika
- pri kađenju doma
- u trenucima kada ljudi žele mirniju atmosferu
Kako se pravilno kadi kuća
Prema tradicionalnom običaju, u kadionicu se stavlja briket i nekoliko zrna tamjana.
Nakon paljenja, kadionica se nosi kroz prostorije doma, dok mnogi tom prilikom izgovaraju molitvu.
U pravoslavnoj tradiciji miris tamjana simbolično predstavlja blagodat i duhovni mir doma.
Važno upozorenje
Iako mnogi uživaju u mirisu tamjana, stručnjaci upozoravaju da dim može smetati osobama sa:
- astmom
- osetljivim disajnim putevima
- alergijama
Zbog toga se preporučuje provetravanje prostorije i umereno korišćenje.
