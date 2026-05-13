Dobija se iz smole drveta iz porodice Burseraceae, koje raste u delovima India, Saudi Arabia i Ethiopia.

Mnogi veruju da se čim se tamjan zapali menja energija prostora i stvara osećaj smirenosti.

Veruje se da uklanja negativnu energiju

U narodnim i verskim verovanjima tamjan se često povezuje sa:

duhovnim pročišćenjem

mirom u domu

smanjenjem osećaja napetosti

Njegov specifičan miris mnogima pomaže da se opuste i lakše umire nakon stresnog dana.

Miris koji podstiče fokus i smirenost

Pored simbolike, brojni ljudi koriste tamjan tokom:

molitve

meditacije

odmora

trenutaka koncentracije

Veruje se da dim i aroma mogu pomoći osećaju fokusa i unutrašnjeg mira.

U starim zapisima pominje se i uverenje da tamjan "jača um i smanjuje zaborav".

Zašto ga ljudi koriste u domu

Pojedini smatraju da tamjan doprinosi prijatnijoj atmosferi u prostoru i da njegov miris stvara osećaj topline i sigurnosti.

Često se koristi:

tokom verskih praznika

pri kađenju doma

u trenucima kada ljudi žele mirniju atmosferu

Kako se pravilno kadi kuća

Prema tradicionalnom običaju, u kadionicu se stavlja briket i nekoliko zrna tamjana.

Nakon paljenja, kadionica se nosi kroz prostorije doma, dok mnogi tom prilikom izgovaraju molitvu.

U pravoslavnoj tradiciji miris tamjana simbolično predstavlja blagodat i duhovni mir doma.

Važno upozorenje

Iako mnogi uživaju u mirisu tamjana, stručnjaci upozoravaju da dim može smetati osobama sa:

astmom

osetljivim disajnim putevima

alergijama

Zbog toga se preporučuje provetravanje prostorije i umereno korišćenje.