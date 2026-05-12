Pevačica Milica Jokić je otkrila da je kupila prvi stan!

Progovorila je o investiciji i naglasila da je do svega došla isključivo svojim radom bez bilo čije finansijske pomoći.

- Nisam se još uvek uselila, stan je u izgradnji i malo sve to sporije ide. Kada se bude izgradio i kad budem dobila ključeve, tada ću moći da pričam o daljim dešavanjima u smislu opremanja... Moram da kažem da sam ponosna na sebe i niko mi nije pomogao. Ni roditelji mi zaista nisu ništa pomogli što se toga tiče. Oni su mi pomogli tako što su me napravili da imam glas i da sebi mogu da zaradim za bilo šta - počela je Milica i dodala:

- Beskrajno im hvala što su ceo život podžavali u onome čime ja želim da se bavim - rekla je pevačica.

"Posle jedne nekretnine, može i druga"

Kako je istakla, upravo su joj roditelji usadili prave vrednosti i naučili je da vodi računa o finansijama i da štedi.

- Mene su roditelji učili odmalena da kad god imam neki štek, to uložim u nešto pametno, a ne u krpice. Naravno, troši se, ali ja sebe tešim da sve to iskoristim. Kupila sam stan, hvala dragom Bogu, mislim da je to veliki uspeh u ovim godinama, zahvalna sam Bogu na svemu. Nije još gotov, ali kad bude, biće tih slatkih muka, a posle želim da nastavim u tome. Moja koleginica Viki Miljković me je tome učila, uvek mi kaže: "Samo u to ulaži". Skoro sam se čula sa Milošem Bojanićem, on je poznat po tome što ulaže u nekretnine, a moji roditelji su mi rekli da se negde i ugledam na njih. Posle jedne nekretnine može i druga - govorila je Milica za medije.

