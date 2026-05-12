Vest je izazvala buru reakcija na društvenim mrežama, posebno među kupačima i surferima, dok istraživači nastavljaju da prate njeno kretanje.

Ajkula nazvana Nori izazvala veliku pažnju

Kako prenosi Daily Star, reč je o mladoj ženki velike bele ajkule nazvanoj Nori.

Predator je dug oko 2,7 metara i težak približno 192 kilograma.

Stručnjaci organizacije OCEARCH ranije su obeležili ovu jedinku u okviru globalnog programa praćenja ajkula.

Prvi signal zabeležen početkom maja

Prema podacima istraživača, Nori je prvi put primećena u blizini obale američke savezne države New Jersey 4. maja.

Samo nekoliko dana kasnije registrovan je još jedan signal u istoj oblasti, što je dodatno pojačalo zabrinutost među građanima.

Naučnici objašnjavaju zašto se ajkule približavaju obali

Istraživači ističu da su ovakve migracije potpuno prirodne.

Velike bele ajkule tokom zime uglavnom borave u toplijim južnim vodama, a sa dolaskom proleća i leta kreću ka severu.

Nori je prethodno primećena i prošlog oktobra u blizini kanadske pokrajine Nova Scotia.

Kupačima i surferima upućeno upozorenje

Stručnjaci savetuju građanima dodatni oprez u vodi, posebno tokom toplijih meseci kada je aktivnost ajkula povećana.

Nadležni upozoravaju da treba izbegavati:

područja gde ima foka

mesta sa velikim brojem riba

mutnu vodu

kupanje u zoru i sumrak

U ovim vodama ima i drugih opasnih vrsta

Pored velikih belih ajkula, u vodama država New York i Nju Džerzi obitavaju i druge vrste predatora, uključujući tigar ajkule.

Iako stručnjaci naglašavaju da napadi nisu česti, pojava velikih predatora u blizini popularnih plaža uvek izaziva dodatnu pažnju javnosti.