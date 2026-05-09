Muzička zvezda devedesetih, Lina, ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je na svom Instagram profilu najavila svoj povratinčki projekat pod nazivom „69 poza“.

Povratak na scenu dolazi tačno tri decenije nakon njenog velikog hita Bumbar, pesme koja je obeležila devedesete. Iako je godinama bila van diskografske scene, Lina poručuje da se njen umetnički izraz nije promenio, ali da danas vraća sa mnogo više iskustva i samopouzdanja.

- Pesma „69 poza“ je bio logičan nastavak, jer se u muzičkom izražavanju suštinski nisam promenila. Sada sam samo zrelija, iskusnija i hrabrija i kao takva otpevala sam jednu veliku istinu – rekla je pevačica.

Naziv pesme već je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a publika komentariše da Lina i danas odiše istom energijom po kojoj je bila prepoznatljiva tokom najveće popularnosti.

Pevačica je bez zadrške govorila i o odnosima muškaraca i žena, pa je jednom izjavom dodatno podigla prašinu:

- Mislim da sam opasnija po žene, žene se plaše mog prisustva u blizini njihovih muškaraca.

Osim toga, smatra da su se vremena promenila, ali da žene danas više ne pristaju na minimum.

- Muškarci bi trebalo malo više da se potrude i da porade na jačanju muške energije. To očekujemo od njih, da budu jači od nas, a ne da našu takvu evoluaciju koriste kao izgovor. Nije teško nekoga ispratiti, teško je prihvatiti - poručila je pevačica.

BONUS VIDEO: