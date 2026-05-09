Umro Pera, dođe mu žena kod sanduka i reče:

 "Dabogda se okrenuo onoliko puta koliko si me varao."

Posle nekog vremena umre i žena, ode i ona u raj i pita Boga:

 "Jel' znate gde je moj muž Pera?"

A Bog će na to: 

 "Pera ventilator?