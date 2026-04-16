Supruga pevača Čede Marković, Ljiljana Marković, preminula je 11. aprila, a danas, 16. aprila, održava se sahrana na groblju Lešće u Beogradu.

Među prvima stigla je pevačica Ana Bekuta koja se nije odvajala od Čedinog i Ljiljinog sina, a zatim je stigla ćerka Dragana Stojkovića Bosanca, Aleksandra, kao i ministar Nikola Selaković.

Podsećanja radi, Čeda Marković se oprostio dirljivim rečima od svoje supruge na društvenim mrežama, gde je podelio zajedničke uspomene.

- Otišao je moj plavi anđeo… Moja zaštitnica, zaštitnica porodice. Ugasila se zenica oka plavog… Oko koje je pazilo na sve nas celog života - da negde ne pogrešimo… Smejala se i radovala svim našim uspesima. Bila je uvek pravedna i veliki borac za istinu. Uvek mi je govorila “Ako odem pre tebe, pevaj jer to je tvoj život”. Dok sam živ i dok se opet ne sretnemo, pevaću za tebe, ljubavi moja - napisao je Čeda Marković.

Povodom Ljiljine smrti oglasio se sin Miloš i poslao emotivnu poruku kojom se na mrežama oprostio od majke.

Miloš je uz njenu fotografiju podelio potresne reči, opisujući njihovu bliskost i uspomene koje će zauvek nositi:

- Majčice moja... Više te ništa ne boli... Sad potrči u zagrljaj Boga, pričaj mu gore kako si nas, svoju decu odgajila, kako si mi prenela ljubav prema Beogradu kog si toliko volela, o svojoj ludoj porodici koju si ti okupljala, o tvojim unucima koje si volela više od svega, o mladim ljudima sa kojima si volela da provodiš vreme...