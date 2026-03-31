Kompozitor Aleksandar Milić Mili otkrio je da je pevača Alena Ademovića primio u bend, jer ostao bez posla kod Gorana Bregovića.



Kako je ispričao, sastavio je bend samo kako bi pomogao Alenu, koji je bio na rubu egzistencije.

- Skupio sam bend za dva dana. Alen je izgubio posao kod Bregovića, nije imao šta da jede, ja sam zbog toga krenuo na turneju... Pitao me je da li imam neku kombinaciju, rekao sam: "Hajde videćemo nešto". Razvalio sam ono sa Miligramom. Adil je pre njega pevao i razvalio. Ali Alen je bio dete, nema od čega da živi pa sam ja rekao hajde - prisetio se Mili.

- Rek'o hajde da napravimo nastup i skupio sam bend. Imali smo probu, rek'o ajde da odsviramo nešto da vidimo kako ljudi reaguju. I mi izađemo na binu, Alen uzima stolicu, seda iza kod bubnjara, uzima mikrofon, ja kažem: "Alo, gde ceš ti?" Navikao je tako kod Bregovića, da sedi i peva. Kažem: "Alo, uzmi taj mikrofon, izađi i pevaj, pleši, radi nešto. Imamo prvi koncert, ako sad propadnemo dobićeš nulu i opet si švorc". Bolje da probamo, i tako je nastao haos - ispričao je Aleksandar u "Voškastu".

BONUS VIDEO:

