Tamara Grujić bila je omiljeno lice na RTS sve dok jednog dana nije dala otkaz i emisiju “Radna akcija sa Tamarom” preselila na drugu televiziju.

Autorka i voditeljka popularnog serijala otišla je sa RTS-a i vratila se na Prvu, na kojoj je vodila “Radnu akciju” od 2011. do 2014. godine.

- Za to vreme je snimljeno 88 epizoda. Uglavnom smo pomagali ljudima koji su živeli na teritoriji Beograda i šire okoline. Od 2016. do kraja 2020. smo u sopstvenoj produkciji snimili 130 akcija na teritoriji severa Kosova i Metohije, i svih ostalih krajeva Srbije. Namerno nismo radili okolinu Beograda, jer je to uglavnom bila glavna zamerka gledalaca - pričala je voditeljka pre četiri godine kada je rešila da se oprosti od kolega sa Javnog servisa.

Voditeljka je tada otkrila i razlog zbog koga je spakovala kofere, okrenula se i otišla.

- Zbog neuporedivo boljih produkcijskih uslova. S obzirom na to da sam producent i autor ove emisije, kada kao producent dobijete bolje uslove za rad, mnogo ste kreativniji i bolji kao autor. Naše akcije ne mogu bez sponzora koji nas prate od prve epizode, važno nam je da i oni budu zadovoljni uslovima koje možemo da im ponudimo, a ti uslovi su na novoj televiziji mnogo bolji - bila je iskrena voditeljka u razgovoru za Blic.

