"Teški ruski napadi na Ukrajinu sinoć, uz više poginulih civila i ozbiljno oštećenu Kijevsko-pečersku lavru, lokalitet pod zaštitom UNESKO-a i jedan od najstarijih i najznačajnijih pravoslavnih manastirskih kompleksa.

Danas se lideri G7 sastaju u Evijanu gde ćemo razgovarati o sledećim koracima za povećanje pritiska na Rusiju, dovođenje Putina za pregovarački sto i okončanje ovog besmislenog ubijanja", objavila je na svom X nalogu Fon der Lajen.

One je poručila da Evropa želi mir, ali da ga ukrajinski narod želi najviše. "Evropa želi mir. Ali niko više od ukrajinskog naroda. Rusija je, sa druge strane, ponovo pokazala da joj je jedini interes nasilje i razaranje", navodi se u X objavi Ursule fon der Lajen.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je danas da je ukrajinska državna služba za vanredne situacije ugasila požar na krovu Uspenskog sabornog hrama Kijevsko-pečerske lavre koji je izbio nakon ruskog napada na Kijev. "Otklanjanje posledica ruskih napada je u toku u Kijevu, kao i u Harkovu", naveo je Zelenski na Fejsbuku.