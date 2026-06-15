Nakon višegodišnjeg odsustva iz javnosti, sve su glasnija šuškanja o povratku Milana Stankovića na muzičku scenu. Prema najnovijim navodima, popularni pevač uveliko priprema novi album koji bi svetlost dana mogao da ugleda već ove jeseni.

Tokom svog odsustva o Stankoviću su kružile razne priče, a najviše se pisalo o njegovoj posvećenosti duhovnom miru, obilascima manastira i navodnoj želji da se zamonaši. Ipak, interesovanje za njegovu karijeru nikada nije prestalo, a njegovom povratku se nadaju kako verni fanovi, tako i brojne kolege.

Međutim, njegova bivša devojka i koleginica Rada Manojlović rešila je da prekine tišinu i medijima prenese poruku direktno od Milana. Gostujući u emisiji "Premijera Vikend-Specijal", Rada je otkrila šta joj je Stanković rekao povodom ovih nagađanja:

- Opet mene pitate?! Rekao mi je da vam prenesem da će vam se obratiti kada za to dođe vreme. Ne znam kako može da izdrži, ja bih iz zemlje izašla kao krtica. Rekla bih da nam je jesen jako rano - izjavila je pevačica.

"Nisam čula pesme"

Iako su njih dvoje ostali u odličnim odnosima, Manojlovićeva je priznala da je i nju ostavio u potpunoj neizvesnosti kada je u pitanju novi muzički materijal.

- Nisam čula nijednu pesmu, a ako je istina da ima album, a da mi nije zucnuo ništa o tome, a ja njemu šaljem sve moje na referat, onda... - dodala je Rada, ne skrivajući iznenađenje.

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