Iako je imala podršku najbližih tokom karijere, brat folk pevačice Zorice Brunclik, Ljubivoje, u jednom trenutku istupio je u medije i rekao sve najgore o sestri.

Zorica je dugo vremena bila povređena i nije mogla da mu oprosti, jer je izjavio da mu je uništila život, kao i da zbog nje nije izgradio svoju karijeru, s obzirom na to da je osamdesetih želeo da i sam bude pevačka zvezda, što je folk diva uveliko bila.

- Ljubivoje ju je tada za srce ujeo - rekla je svojevremeno prijateljica Zorice Brunclik i dodala:

- Izašao je tekst u kom je pričao da je Zorica glavni krivac za to što on nikad nije uspeo u muzici. Rekao je da je Zorica počela da mu se meša u karijeru i da određuje koje pesme će da peva, pa je tako na Šumadijskom saboru na njen nagovor otpevao neku žalopojku, umesto vesele kompozicije i zato nije pobedio. Izrekao je optužbe i da ga je lagala da će mu pomoći da snimi ploču, da je stalno odlagala njegov ulazak u studio i kako je sve to činila, jer joj je smetalo da se na muzičkoj sceni pojavi još jedan Brunclik. Čak je umešao i njihovu majku rekavši kako ga je ona uvek upozoravala na Zoricu i njenu ljubomoru. Ljubivoje je tvrdio da je pesme koje su njemu bile namenjene, Zorica dala svom tadašnjem suprugu Ljubi Kešelju. Drugi put, kada je snimio šest pjesama, javljeno mu je da je studio izgorio i da je materijal uništen. Nakon pet godina Zorica mu je navodno rekla da su matrice ipak pronađene i da može da ih preuzme, što njemu nije značilo jer su se muzički trendovi promenili i te pesme su, navodno, bile neupotrebljive - govorila je drugarica poznate pevačice.

Međutim, kako je tada govorila, Zoricu je najviše pogodilo što je Ljubivoje rekao kako mu sestra nikada nije dala ni dinara, čak ni na zajam, kada je tražio manje sume novca, a osim toga, tada se dodatno fotkao ispred trošne kuće.

Zorica nije ostala imuna na taj njegov postupak, pa je svojevremo otkrila detalje njihovog odnosa.

- Kada sam došla do većih para, napravila sam majci i svom rođenom bratu Ljubivoju kuće. Pričao je u medijima da mu nikada nisam pomagala, ali ja mu to ne zameram. Voli da popije, a kuća u kojoj su ga novinari zatekli, bila je druga po redu koju sam mu platila, jer se prethodno razveo i ostavio deci krov nad glavom. Ne čujemo se i ne viđamo, ali on je moj brat i ja mu sve opraštam - poručila je Zorica.

Nakon što je u javnosti otkrila neke detalje, oglasio se i Ljubivoje i potvrdio da se nakon celokupnog incidenta sa sestrom pomirio.

"Uvek sam ja više voleo nju, nego ona mene"

Nedugo zatim Ljubivoje je dao nekoliko izjava, objašnjavajući da se sa sestrom poslije prvog istupanja u javnosti jedva pomirio:

- Nikada se nije izvinila i pokajala što mi nije pomogla da postanem pevač. Ali Bog joj je oprostio, pa sam i ja. Nismo pričali četiri godine posle priče koju sam dao novinama, ali neću opet da potežem tu priču. Sestra mi je, pa kakva god da je. Uvek sam ja više voleo nju, nego ona mene. Obećala mi je da će mi naći neki posao i da će me voditi sa sobom kada bude imala tezge - izjavio je on tada i otkrio kako živi:

– Ne živim dobro, primam socijalnu pomoć od 7.000 dinara i od toga ne može da se živi. Nekako se snalazim, čuvam svinje, pa imam za hranu. Struju i vodu ne plaćam, za struju imam ogroman dug. Mučimo se, oni iseku, ja nekako zakačim i spojim žice. Otkako smo se pomirili, Zorica svrati ponekad, ne tako često, ali svrati, donese slatkiše, ostavi i neki dinar mojoj deci, za nas su to velike pare, ali za nju je to sitno… Odem i ja kod nje nekad u Beograd, ako mi otvori kućna pomoćnica, ne ulazim, ako su oni tu, lepo me dočekaju, spreme večeru, prespavam… – zaključio je on tada.

Podsetimo, Nakon perioda oporavka od operacije koja ju je na kratko udaljila od malih ekrana, legendarna pevačica Zorica Brunclik vratila se na svoje mesto u žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

BONUS VIDEO: