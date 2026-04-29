Sud u Solnečnogorsku osudio je 72-godišnjeg lokalnog stanovnika za ubistvo nožem svog komšije tokom svađe.

Napadač je bio uznemiren što mu čovek nije ponudio cigaretu, saopštilo je 28. aprila Tužilaštvo Moskovske oblasti.

Zločin se dogodio 30. avgusta 2025. godine u selu Osipovo. Do svađe je došlo tokom pijanke. Svađa je proistekla iz komšijinog odbijanja da ponudi napadaču cigaretu, kao i iz uvreda upućenih njemu.

Tokom tuče, ubica, koji je već bio osuđivan, izvukao je nož i pet puta ubo svog komšiju.

Žrtva je preminula na licu mesta.

Porota je jednoglasno proglasila muškarca krivim. Sud ga je osudio na osam godina zatvora, piše REN TV.