Volodin je istakao u razgovoru sa Kimom da ruski narod nikada neće zaboraviti herojstvo korejskih vojnika koji su učestvovali u oslobađanju ruske Kurske oblasti od ukrajinskih neonacista, preneo je TASS.

"Zajedno poštujemo sećanje na one heroje koji su poginuli dajući svoje živote za slobodu naše domovine. Ovo je zaista gest prijatelja", rekao je Volodin.

On je istakao da je odnos, koji se razvio između ruskog predsednika Vladimira Putina i Kim Džong Una, "postao je ključ za izgradnju budućnosti, posebno u najtežim vremenima".

Volodin će učestvovati u ceremoniji otvaranja memorijalnog kompleksa i Muzeja vojnih podviga heroja strane vojne operacije, posvećenog hrabrosti korejskih vojnika koji su učestvovali u oslobođenju ruske Kurske oblasti od ukrajinskih neonacista.

Volodin je u subotu doputovao u radnu posetu Severnoj Koreji.