Pevač Filip Kićanović večeras promoviše svoju prvu pesmu. Tim povodom u jednom beogradskom restoranu okupio je brojne prijatelje i kolege sa javne scene, među kojima su bile i pevačice Aleksandra Bursać i Andreana Čekić. U razgovoru za medije otkrio je detalje iz svoje karijere i privatnog života.

Tokom karijere promenili ste mnogo bendova. Ko je koga menjao?

- Menjao sam ja njih, za svoje dobro. Sve je zavisilo od situacije. Nekada su problem bili honorari, a poslednji bend koji sam promenio napustio sam zbog poslovnih razloga. Ranije je bilo raznih situacija.

Koliko se danas može zaraditi od bakšiša?

- Bakšiša je bilo. Nije baš toliko da mogu da kupim automobil, ali može lepo da se zaradi.

Da li ste se susretali sa krađom bakšiša?

- Dešavalo se. U ovom poslu ima svega.

Vaša supruga vas je upoznala dok ste nastupali u kafani. Kako je počela vaša ljubavna priča?

- Moja supruga poznaje taj način života i neverovatna mi je podrška. Kada smo se upoznali, oboje smo bili slobodni. Bilo je to 7. januara pre dve godine, na jednoj proslavi. Bila je to ljubav na prvi pogled. Iza sebe sam već imao jedan brak i govorio sam da se više neću ženiti. Međutim, ona je ušla u lokal i tada se sve promenilo.

Da li biste mogli da budete u vezi sa koleginicom?

- Iskreno, među pevačima se to najviše preporučuje, jer kolege najbolje razumeju prirodu ovog posla. Bilo je nekih kratkih veza, ali ništa ozbiljno.

Ko je Filip Kićanović?

Filip Kićanović ima 29 godina i dolazi iz Gornjeg Milanovca. Po profesiji je inžinjer matematike, a pevanjem se bavi već šest godina. Hobi su mu video igrice. Kao svoje vrline navodi iskrenost i skromnost. Muzički uzori su mu Toni Cetinski i Saša Matić, a učestvovao je u muzičkom takmičenju Zvezde granda.