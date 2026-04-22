Pevčaica Jelena Karleuša naslednici Atini Tošić, početkom septembra meseca organizovaće proslavu 18. rođendana, a istog dana i mlađa Nika proslaviće svoj 17.

U medijima se već mnogo priča o glamuroznoj punoletstva, a Karleuša je iskreno stala pred kamere domaćih medija te javno pozvala bivšeg supruga i oca njenih ćerki, Duška Tošića, da učestvuje u organizaciji.

- Nadam se i da će druga strana, zvana njen otac da isto učestvuje u tome, pošto u svemu učestvujem isključivo samo ja. Atina uveliko razmišlja o tome. Ona slavi punoletstvo 7. septembra ove godine, a Nikica sledeće. Ona se već pita šta će ona da radi ove godine i gde će ona da bude, pošto im je istoga dana rođendan. Rekla sam joj da će valjda biti uz svoju sestru. Tako da ćemo biti svi zajedno - otkrila je pop diva.

Na pitanje, da li je istina da će Atina svoje školovanje nastaviti u inostranstvu, Karleuša je rekla:

- Borim se da deca školuju i obrazuju, apelujem da se deca školuju i obrazuju. Atina i Nika su devojčice sa najboljim ocenama u svojoj školi. Što se tiče Atine, gde god je konkurisala su je primili. Reč je o najprestižnijim evropskim fakultetima.

Kako će ti pasti odvajanje od nje?

- Atina ima ideju da ja treba da kupim stan tamo gde ona ide. Od toga sada nema ništa jer mama sada ulaže u novi album. Može tata da kupi stan.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO: