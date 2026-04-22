Više od 62.000 stambenih jedinica, prema proceni libanske vlade, uništeno je ili oštećeno u izraelskim napadima na Liban, pokazala je procena libanske vlade, rekao je danas šef Nacionalnog saveta za naučna istraživanja (CNRS) Čadi Abdalah.

"U roku od oko 45 dana, imali smo 21.700 uništenih stambenih jedinica i 40.500 oštećenih stambenih jedinica", rekao je Abdalah, prenosi Al Džazira.

CNRS takođe procenjuje da je 428 stambenih jedinica uništeno, a 50 oštećeno tokom prva tri dana primirja.

Libanska ministarka za životnu sredinu Tamara Zein izjavila je na konferenciji za novinare da izraelski napadi nisu poštedeli stambene četvrti, civilnu infrastrukturu i verske objekte i da su rezultirali štetom na velikim poljoprivrednim i šumskim područjima.

U izraelskim napadima na Liban poginulo je više od 2.400 ljudi, a raseljeno je više od milion od kada su se sukobi između Izraela i Hezbolaha obnovili 2. marta.