Nekadašnji fudbaler Dušan Dule Savić, davne 1982. godine oženio je prelepu voditeljku nekada kultne emisije "Dok anđeli spavaju", Marinu Rajević sa kojom decenijama gradi skladan odnos u kome su dobili najveće bogatstvo dva sina Uroša i Vujadina.

Marina ima zanimljivu biografiju, a svojevremeno je nakon udaje za Duleta morala s njim da se iseli iz zemlje zbog njegovog angažmana. Sve ovo se može pronaći na sajtu njene emisije "Dok anđeli spavaju".

Marina Rajević Savić rođena je 17. juna 1960. u Peći na Kosovu i Metohiji. Po ocu Branislavu, potomak je stare ugledne metohijske porodice Rajević. Po majci Oliveri, rođenoj Mićković, vodi poreklo iz plemena Kuči, ima i brata Bojana. Osnovnu školu pohađala je u rodnoj Peći, Beogradu i Parizu. Završila je Trinaestu beogradsku gimnaziju i Filološki fakultet u Beogradu, na Katedri za francuski jezik i književnost i italijanski jezik.

Gostovanje sa 15 godina presudilo

Kao mala, želela je da postane balerina ili lekar, ali gostovanje u emisiji "Prekobrojni čas" na radiju Studio B, kada je imala 15 godina, određuje njen životni put. Počinje da radi kao novinar, voditeljka ove emisije za srednjoškolce, a nekoliko godina kasnije postaje voditeljka popularnih emisija "Pop non stop", "Sto veličanstvenih" i "Igla naša, ploča vaša".

Za sebe često kaže da je dete Studija B, da je u toj kući, uz pesnika Dušana Radovića, direktora Dragana Markovića, novinare i urednike Aleksandra Kostića i Živadina Mitrovića pekla zanat i zavolela novinarstvo.

Sa 22 godine udaje se za fudbalera Dušana Savića i s njim odlazi u Španiju, u Hihon, a zatim u Francusku. Žive u Lilu, a potom u Kanu, na Azurnoj obali, gde im se 1987. rađa prvi sin Uroš.

Osam godina borave u inostranstvu, odakle pravi kratke emisije i priloge za dokumentarni program. a povremeno piše za novine.

Po povratku iz Francuske, 1990, u Beogradu rađa drugog sina Vujadina i ubrzo počinje sa radom u naučnom programu Televizije Beograd.

Vodi emisije "Nedeljne naučne novosti, Naučni intervju i Naučni forum. Godine 1992. prelazi na Treći kanal, gde osmišljava i počinje da uređuje novi projekat, serijal emisija "Dok anđeli spavaju".

